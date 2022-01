Il 10 gennaio di sei anni fa David Bowie non era più

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Seifa come oggi, 10, il mondo si destava sbattendo contro un trauma: il Maggiore Tom era partito per non tornare più portandosi via i suoi vestiti, le sue mutazioni, la sua fame di sapere, su tutto, a qualsiasi latitudine.non era più. Ma non bastava, lo sbigottimento era duplice perché da poche ore ascoltavamo l’ultimo capolavoro, davvero superbo, quel Blackstar che introduceva ancora un modo diverso di far musica, un jazz imprendibile dalle inflessioni elettroniche però suonato sul serio, da musicisti veri. Forse voleva dirci che, nell’incombente trionfo delle macchine, l’uomo sarebbe rimasto decisivo almeno se c’era da scuotere un cuore. Dopo di lui, Iggy Pop avrebbe fatto qualcosa di simile, e altrettanto notevole, con “Free”; poi altri ancora,si era congedato a ...