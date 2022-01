Giugliano | ore di ansia per la scomparsa di Vincenzo

Advertising

Nicola23453287 : RT @cronaca_di_ieri: 19/09/21 Deceduti nelle ultime ore 57enne a Giugliano, OSS a Napoli e imprenditore torinese. Tutti vaccinati. https:/… - bendinelli2011 : RT @cronaca_di_ieri: 19/09/21 Deceduti nelle ultime ore 57enne a Giugliano, OSS a Napoli e imprenditore torinese. Tutti vaccinati. https:/… - JoKakamuKazz : RT @cronaca_di_ieri: 19/09/21 Deceduti nelle ultime ore 57enne a Giugliano, OSS a Napoli e imprenditore torinese. Tutti vaccinati. https:/… - EsoticoFabio : RT @cronaca_di_ieri: 19/09/21 Deceduti nelle ultime ore 57enne a Giugliano, OSS a Napoli e imprenditore torinese. Tutti vaccinati. https:/… - cronaca_di_ieri : 19/09/21 Deceduti nelle ultime ore 57enne a Giugliano, OSS a Napoli e imprenditore torinese. Tutti vaccinati. -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano ore

Teleclubitalia.it

... Monica, che afferma di vergognarsi. "Ci sentiamo abbandonati e i fatti degli ultimi […] Albenga Cronaca In Primo Piano Albenga, spacciatore arrestato due volte in 36Posted on 9 ...romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio asenza cavi del caso si ritorna a scuola nonostante le pressioni da più parti prezzi di ordini dei medici le ordinanze di regioni e comuni Per ritardare il rientro in precedenza il governo ...GIUGLIANO – Questa notte a Varcaturo i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso un 23enne incensurato di torre del greco. Verso l ...E' accaduto la scorsa notte, a Varcaturo, frazione di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. L'uomo, secondo quanto ha raccontato ai carabinieri, ...