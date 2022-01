Elena Santarelli: dopo il tumore di Giacomo la quotidianità l’ha fatta rinascere (Di lunedì 10 gennaio 2022) C’è chi ha criticato il ritorno alla quotidianità di Elena Santarelli dopo la malattia del figlio ma la showgirl continua a spiegare a chi ha qualche difficoltà che questo le ha permesso di rinascere e di essere la mamma che è oggi. Non si sente perfetta e non vorrebbe esserlo e al settimanale Confidenze rivela che se si guarda allo specchio si promuove. Come donna, come mamma, come amica, Elena Santarelli sa di avere fatto e di fare il possibile pur con tutte le difficoltà e con gli errori da mettere in conto. Oggi però si sente matura, forse perché ha compiuto 40 anni, forse perché l’esperienza superata le ha fatto capire tante cose. Elena Santarelli felice di ciò che è diventata Il bilancio è positivo e lo merita tutto. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 gennaio 2022) C’è chi ha criticato il ritorno alladila malattia del figlio ma la showgirl continua a spiegare a chi ha qualche difficoltà che questo le ha permesso die di essere la mamma che è oggi. Non si sente perfetta e non vorrebbe esserlo e al settimanale Confidenze rivela che se si guarda allo specchio si promuove. Come donna, come mamma, come amica,sa di avere fatto e di fare il possibile pur con tutte le difficoltà e con gli errori da mettere in conto. Oggi però si sente matura, forse perché ha compiuto 40 anni, forse perché l’esperienza superata le ha fatto capire tante cose.felice di ciò che è diventata Il bilancio è positivo e lo merita tutto. ...

