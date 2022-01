Draghi “Scuola in presenza è priorità, serve prudenza ma anche fiducia” (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo affrontare l'anno appena cominciato con realismo, prudenza ma anche fiducia e unità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Una conferenza stampa aperta con una premessa: “Non rispondo a domande su futuri sviluppi, sulQuirinale o altro”.“Abbiamo tutti i motivi per pensare che riusciremo anche stavolta ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte”, ha spiegato il premier.“Il governo sta affrontando la sfida della pandemia e della diffusione di varianti molto contagiose con un approccio diverso rispetto al passato. Vogliamo essere cauti ma vogliamo anche minimizzare gli effetti economici, sociali, e sui giovani che hanno risentito delle chiusure più degli altri dal punto di vista psicologico ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo affrontare l'anno appena cominciato con realismo,mae unità”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Una conferenza stampa aperta con una premessa: “Non rispondo a domande su futuri sviluppi, sulQuirinale o altro”.“Abbiamo tutti i motivi per pensare che riusciremostavolta ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte”, ha spiegato il premier.“Il governo sta affrontando la sfida della pandemia e della diffusione di varianti molto contagiose con un approccio diverso rispetto al passato. Vogliamo essere cauti ma vogliamominimizzare gli effetti economici, sociali, e sui giovani che hanno risentito delle chiusure più degli altri dal punto di vista psicologico ...

