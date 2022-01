Draghi: “Gran parte dei problemi dipende dai no vax. Invito ancora una volta i non vaccinati a fare le tre dosi” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione, ovvero che Gran parte dei problemi di oggi dipende dal fatto che ci sono persone non vaccinate“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare le ultime misure anti Covid e l’obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi ha poi fatto un ulteriore appello a immunizzarsi. “Un altro obiettivo di questa conferenza stampa – ha proseguito il presidente del Consiglio – è quello di rivolgere l’ennesimo Invito a tutti gli italiani non ancora vaccinati a farlo. Ringrazio veramente di cuore chi lo ha già fatto” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Non dobbiamo mai perdere di vista una constatazione, ovvero chedeidi oggidal fatto che ci sono persone non vaccinate“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare le ultime misure anti Covid e l’obbligo vaccinale per gli over 50.ha poi fatto un ulteriore appello a immunizzarsi. “Un altro obiettivo di questa conferenza stampa – ha proseguito il presidente del Consiglio – è quello di rivolgere l’ennesimoa tutti gli italiani nona farlo. Ringrazio veramente di cuore chi lo ha già fatto” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

