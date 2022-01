Demi Lovato riappare dopo il rehab rasata e con un ragno gigante tatuato sulla testa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovo colpo di testa per Demi Lovato, che ha festeggiato la fine del percorso di riabilitazione facendosi tatuare un enorme ragno sulla testa rasata. La cantante ha mostrato soddisfatta l'opera di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) Nuovo colpo diper, che ha festeggiato la fine del percorso di riabilitazione facendosi tatuare un enorme. La cantante ha mostrato soddisfatta l'opera di ...

Advertising

albacostena : @Franciscktrue più che altro si sono creati una bruttissima è stranissima comfort zone nel bullizzare tutti insieme… - albacostena : ah già, da quando è demi lovato ed ha apertamente detto di soffrire di un disturbo mentale che non c’entra nulla co… - Emycaiazzo22 : RT @BITCHYFit: Demi Lovato si è rasat? i capelli e ha fatto un grosso tatuaggio sulla testa - wvo_ovwm : e o nicho de fan da taylor swift, demi lovato e one direction ? slc visao do inferno - foreva_taylor : Made in the USA - Demi Lovato #Vh1Playlist -