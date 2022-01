Dakar 2022: lo svedese Ekstrom trionfa nell’ottava tappa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Doppietta Audi nell’ottava tappa della Dakar 2022, 395 chilometri di speciale fra Al Dawadimi e Wadi Ad Dawasir. A prendersi la vittoria di giornata è Mattias Ekstrom, davanti al compagno di squadra Stephane Peterhansel, in ritardo di 49 secondi. Terzo, a 3’08”, Sebastian Loeb (Bahrain Raid Xtreme) che precede di una manciata di secondi Carlos Sainz e recupera sette minuti a Nasser Al-Attiyah: il qatariota, al volante di una Toyota, resta comunque saldamente al comando della classifica generale, con 37’58” sul pluricampione del mondo di rally. Cambio della guardia invece fra le moto, dove torna in testa Sam Sunderland (GasGas), che si aggiudica la tappa odierna davanti a Quintanilla (Honda) e Walkner (KTM) e scalza così Adrien Van Beveren (Yamaha), che nella generale scivola ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Doppietta Audidella, 395 chilometri di speciale fra Al Dawadimi e Wadi Ad Dawasir. A prendersi la vittoria di giornata è Mattias, davanti al compagno di squadra Stephane Peterhansel, in ritardo di 49 secondi. Terzo, a 3’08”, Sebastian Loeb (Bahrain Raid Xtreme) che precede di una manciata di secondi Carlos Sainz e recupera sette minuti a Nasser Al-Attiyah: il qatariota, al volante di una Toyota, resta comunque saldamente al comando della classifica generale, con 37’58” sul pluricampione del mondo di rally. Cambio della guardia invece fra le moto, dove torna in testa Sam Sunderland (GasGas), che si aggiudica laodierna davanti a Quintanilla (Honda) e Walkner (KTM) e scalza così Adrien Van Beveren (Yamaha), che nella generale scivola ...

