Da multiutility a Life Company | la nuova visione di A2A

(Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - Prendersi cura del benessere delle persone offrendo servizi essenziali, dalla generazione, vendita e distribuzione di energia alla gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, dall'illuminazione pubblica al servizio idrico integrato, dalle soluzioni smart per la città al teleriscaldamento. Andando oltre il concetto di, A2A si propone come unaper indicare lapiù profonda dell'azienda che guida le attività del gruppo: la vicinanza alle persone, la conoscenza dei territori, una sostenibilità di lungo periodo, la trasparenza, l'innovazione. Il tutto per generare un impatto positivo sulla qualità della vita e a tutela del Pianeta. "Vogliamo raccontare il nostro purpose, la nostra ragion d'essere. Abbiamo scelto di definirci una...

...delle infrastrutture è fondamentale per unacompany come A2A che investirà più di 16 miliardi nei prossimi 10 anni, proprio per favorire la transizione energetica (quest'anno laha ...... è realizzato in collaborazione con A2A , società che ha avviato un percorso di evoluzione daa "Company": occupandosi di energia, acqua e ambiente, l'azienda si prende cura delle ...