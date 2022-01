Covid, lo dice anche Ricciardi, consulente di Speranza: «Sulla scuola il governo sbaglia tutto» (Di lunedì 10 gennaio 2022) A questo punto, delle due l’una: o Draghi licenzia il ministro della Salute o quest’ultimo dà il benservito al proprio consulente. Se non accadrà nessuna delle due cose, il caos aumenterà in maniera più esponenziale di Omicron. Davvero. Così non si può più andare avanti. Leggere, per credere, l’intervista rilasciata al Messaggero dal professor Walter Ricciardi, consulente di Speranza. Un incarico, il suo, che ne lascia immaginare la diretta partecipazione ai tavoli ministeriali e quindi alle decisioni che contano. Evidentemente non è così, almeno a giudicare dalla citata intervista, più simile ad un atto d’accusa verso Speranza che ad una illustrazione delle recenti misure anti-Covid adottate dal governo. Ricciardi intervistato dal Messaggero Lo si ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) A questo punto, delle due l’una: o Draghi licenzia il ministro della Salute o quest’ultimo dà il benservito al proprio. Se non accadrà nessuna delle due cose, il caos aumenterà in maniera più esponenziale di Omicron. Davvero. Così non si può più andare avanti. Leggere, per credere, l’intervista rilasciata al Messaggero dal professor Walterdi. Un incarico, il suo, che ne lascia immaginare la diretta partecipazione ai tavoli ministeriali e quindi alle decisioni che contano. Evidentemente non è così, almeno a giudicare dalla citata intervista, più simile ad un atto d’accusa versoche ad una illustrazione delle recenti misure anti-adottate dalintervistato dal Messaggero Lo si ...

