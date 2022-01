Covid: G.Sachs, in Eurozona nessuna recessione in vista nonostante Omicron (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. - (Adnkronos) - nonostante l'aumento dei casi legato alla variante Omicron, per l'Europa Goldman Sachs non si attende una recessione ma al massimo una "crescita debole" legata all'impatto delle nuove restrizioni. In ogni caso l'Eurozona nel 2022 dovrebbe 'battere' gli Stati Uniti con un Pil che la banca americana stima al +4,4% (più alto del consensus) mentre Washington dovrebbe fermarsi al 3,5%: stesso scenario nel 2023 con una previsione per l'area dell'Euro a +2,5% e per gli Stati Uniti a +2,2%. In una analisi sui 'punti caldi' dell'economia europea per l'anno appena iniziato, Goldman Sachs conferma per l'Italia - ma ancora di più per la Spagna - una crescita 2022 più alta delle stime, con +4,4% di Pil per il nostro paese e +6,4% per Madrid. Alla base della 'corsa' ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. - (Adnkronos) -l'aumento dei casi legato alla variante, per l'Europa Goldmannon si attende unama al massimo una "crescita debole" legata all'impatto delle nuove restrizioni. In ogni caso l'nel 2022 dovrebbe 'battere' gli Stati Uniti con un Pil che la banca americana stima al +4,4% (più alto del consensus) mentre Washington dovrebbe fermarsi al 3,5%: stesso scenario nel 2023 con una previsione per l'area dell'Euro a +2,5% e per gli Stati Uniti a +2,2%. In una analisi sui 'punti caldi' dell'economia europea per l'anno appena iniziato, Goldmanconferma per l'Italia - ma ancora di più per la Spagna - una crescita 2022 più alta delle stime, con +4,4% di Pil per il nostro paese e +6,4% per Madrid. Alla base della 'corsa' ...

