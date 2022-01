Calciomercato Milan – Il procuratore Riso è arrivato in sede | News (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le ultime News di Calciomercato sul Milan: Giuseppe Riso, agente di molti calciatori rossoneri, è arrivato pochi minuti fa in Via Aldo Rossi Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 gennaio 2022) Le ultimedisul: Giuseppe, agente di molti calciatori rossoneri, èpochi minuti fa in Via Aldo Rossi

Advertising

Gazzetta_it : Kessie, nessuna offerta più ricca di quella del Milan. E il rinnovo è possibile - cmdotcom : Il grande progetto del #Milan per il futuro - cmdotcom : #Kalulu, il tuttofare di #Pioli: è la vittoria del #Milan. E c'è un retroscena sul #Bayern - calciomercatoit : ?? #Milan - In tarda mattinata è arrivato a Casa Milan Beppe #Riso: la situazione - CalcioOggi : MN - Milan, arrivato in sede l'agente Giuseppe Riso - Milan News -