Calciomercato Juventus, il ko di Chiesa cambia tutto: arriva l’attaccante? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lasciate definitivamente alle spalle le festività natalizie, la Befana ha portato (e lasciato) nelle calze dei direttori sportivi italiani ed europei un biglietto per partecipare al ballo del mercato invernale. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. La situazione pandemica, con i contagi da Covid-19 in costante aumento, continua a spaventare il mondo ed il pianeta calcio rendendo ancor più incerte e rallentate le contrattazioni. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, da cogliere al volo, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lasciate definitivamente alle spalle le festività natalizie, la Befana ha portato (e lasciato) nelle calze dei direttori sportivi italiani ed europei un biglietto per partecipare al ballo del mercato invernale. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. La situazione pandemica, con i contagi da Covid-19 in costante aumento, continua a spaventare il mondo ed il pianeta calcio rendendo ancor più incerte e rallentate le contrattazioni. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, da cogliere al volo, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Muriel fenomenale: l'Atalanta prepara la sua mossa, ecco cosa sta succedendo con Juve e Inter Il suo agente aveva avuto più di una chiacchierata in primis con la Juventus che è alla ricerca di un vero numero 9 da regalare a Massimiliano Allegri. Anche l'Inter, che è in ottimi rapporti con ...

CALCIOMERCATO ROMA/ Attesa per Oliveira, due club sulle tracce di Kamara ...Calciomercato: intesa raggiunta con il Porto, i dettagli A conferma di ciò sono arrivate pure le parole non troppo velate dello stesso allenatore romanista dopo la partita giocata con la Juventus: '...

Calciomercato Juve, caccia al sostituto di Chiesa: «Ma non sarà lui» Juventus News 24 TUTTOJUVE - Roma-Juventus, la squadra di Allegri sotto di due gol è stata capace di non cedere e di riprendersi Tuttojuve.com scrive a proposito della Juventus dopo la vittoria in rimonta contro la Roma: "La vittoria di Roma è incredibile per come è avvenuta, sotto di due gol. Dopo il 3-1, infatti, la Juve si t ...

roma juventus 10/01/2022 10/01/2022 Augusto Sciscione Asso di Roma, Augusto Sciscione, Inter Lazio, lega calcio, ocw sport, roma juventus, Sarri min read Ad OCW Sport nel podcast di Twitch condotto da Andrea Pancir ...

