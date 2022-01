Calcio: Bonucci a Chiesa, 'ora dipende tutto da te, io ti aspetto' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torino, 10 gen. - (Adnkronos) - "Ora tutti ti diranno che sono con Te, che tornerai più forte di prima. Io ti dico solo che ora dipende da Te. Hai due strade, una non te la dico neanche, l'altra è già cominciata e prevede un lavoro duro ogni giorno, come dicevamo quest'estate, un centimetro alla volta per diventare un uomo migliore e un giocatore migliore. Lo sai già dove ti porterà questo percorso. Ti aspetto". Così su Instagram il difensore della Juventus Leonardo Bonucci si rivolge al compagno Federico Chiesa all'indomani dell'infortunio al crociato che lo terrà fuori dai campi per circa sei mesi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Torino, 10 gen. - (Adnkronos) - "Ora tutti ti diranno che sono con Te, che tornerai più forte di prima. Io ti dico solo che orada Te. Hai due strade, una non te la dico neanche, l'altra è già cominciata e prevede un lavoro duro ogni giorno, come dicevamo quest'estate, un centimetro alla volta per diventare un uomo migliore e un giocatore migliore. Lo sai già dove ti porterà questo percorso. Ti". Così su Instagram il difensore della Juventus Leonardosi rivolge al compagno Federicoall'indomani dell'infortunio al crociato che lo terrà fuori dai campi per circa sei mesi.

