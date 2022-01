Bufera Rai: Cancellata all’improvviso l’Eredità. Flavio Insinna si sfoga: “E’ successa una cosa brutta”. Fan sotto choc (Di lunedì 10 gennaio 2022) l’Eredità, Cancellata puntata di oggi: Flavio Insinna in onda con “il meglio” . Bufera in Rai Flavio Insinna, salta la puntata di oggi de l’Eredità: al suo posto in onda “il meglio”. Ecco perchè. Palinsesto anomalo quello del tardo pomeriggio di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, per Rai1: a partire dalle 18.00 circa è infatti andata in onda una conferenza stampa speciale con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha causato lo slittamento dell’orario d’inizio de l’Eredità. Flavio Insinna con il suo quiz è arrivato in video 25 minuti dopo l’orario tradizionale (19.10 anzichè 18.45), motivo per il quale la Rai non ha potuto trasmettere la puntata registrata per oggi ma ha dovuto sostituirla con ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022)puntata di oggi:in onda con “il meglio” .in Rai, salta la puntata di oggi de: al suo posto in onda “il meglio”. Ecco perchè. Palinsesto anomalo quello del tardo pomeriggio di oggi, lunedì 10 gennaio 2022, per Rai1: a partire dalle 18.00 circa è infatti andata in onda una conferenza stampa speciale con il Presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha causato lo slittamento dell’orario d’inizio decon il suo quiz è arrivato in video 25 minuti dopo l’orario tradizionale (19.10 anzichè 18.45), motivo per il quale la Rai non ha potuto trasmettere la puntata registrata per oggi ma ha dovuto sostituirla con ...

infoitcultura : “Sei una pessima conduttrice”, Eleonora Daniele nella bufera. Rischia grosso in Rai - zazoomblog : Bufera in Rai Grossi guai per Eleonora Daniele. “Quel che ha detto è gravissimo”. Il fuorionda che le costa il post… - ParliamoDiNews : Bufera sulla RAI per l`intervista a Diana Del Bufalo `NoVax`: la spiegazione di Fialdini #bufera #lintervista… - infoitcultura : E' bufera per l'intervista di Diana del Bufalo su Rai 1: la Fialdini interviene - Giornaleditalia : Diana Del Bufalo 'contro il vaccino Covid': bufera dopo sue dichiarazioni a Rai 1 -