Berlusconi a caccia di voti per diventare Capo dello Stato: parte a Roma «l'operazione scoiattolo»

Silvio Berlusconi non rinuncia al suo sogno di diventare presidente della Repubblica. Ed è disposto a qualsiasi cosa, a spendersi giorno e notte per portare a casa il risultato. Non gli sono bastate le telefonate durante le festività natalizie: già da domani, 11 gennaio, sarà a Roma per incontrare personalmente i grandi elettori, quelli che decreteranno la sua nomina, o meno, a Capo dello Stato. Il leader di Forza Italia sa bene che questa è una partita che dovrà giocare (quasi) da solo, supportato da Salvini e Meloni che hanno sì confermato il loro appoggio ma senza spendersi più di tanto (si inizia a parlare anche di un piano B, nel caso dovesse saltare la nomina di Berlusconi). Il centrodestra, dunque, sembra essere compatto ma quello che tutti temono sono i ...

