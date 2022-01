Alessandra Mastronardi non sposa più Ross McCall: è finita (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alessandra Mastronardi e Ross McCall sono sempre stati molto riservati ed era lui a pubblicare ogni tanto qualche selfie ma da tempo non si vedono più insieme. Sembra che tra loro sia finita, è la rivista Diva e Donna a raccontare del loro addio ma al momento non c’è alcuna conferma da parte dei due attori. Certo tutti gli indizi sembrano confermare il gossip, soprattutto l’ennesimo rinvio del matrimonio. Sembravano innamoratissimi e pronti al grande passo ma Alessandra Mastronardi e Ross McCall quel “sì” non l’hanno mai detto perché le nozze sono state più volte rimandate e questa volta sembrano annullate per sempre. Dicono sia stata la splendida attrice a dire addio per sempre al suo ormai ex fidanzato, che sia stata lei ad annullare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 gennaio 2022)sono sempre stati molto riservati ed era lui a pubblicare ogni tanto qualche selfie ma da tempo non si vedono più insieme. Sembra che tra loro sia, è la rivista Diva e Donna a raccontare del loro addio ma al momento non c’è alcuna conferma da parte dei due attori. Certo tutti gli indizi sembrano confermare il gossip, soprattutto l’ennesimo rinvio del matrimonio. Sembravano innamoratissimi e pronti al grande passo maquel “sì” non l’hanno mai detto perché le nozze sono state più volte rimandate e questa volta sembrano annullate per sempre. Dicono sia stata la splendida attrice a dire addio per sempre al suo ormai ex fidanzato, che sia stata lei ad annullare ...

