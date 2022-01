Al lavoro con… Rosa Feola | soprano

Leggi su iodonna

(Di lunedì 10 gennaio 2022), nata nel 1986 a San Nicola La Strada (Caserta), ha studiato canto al Conservatorio di Salerno e si è perfezionata con Renata Scotto all’Accademia di Santa Cecilia. Ha conquistato l’attenzione internazionale nel 2010 vincendo Operalia, la competizione canora creata da Plácido Domingo. Impegnata fino al 29 gennaio in Rigoletto al Met di New York, sarà poi – sempre nel ruolo di Gilda – alla Royal Opera House di Londra, mentre il suo Rigoletto al Circo Massimo (film-opera di Damiano Michieletto) è visibile su RaiPlay.© Todd Rosenberg Photography 2016 ore 9 «Mi sveglio contenta di essere a San Nicola La Strada. Sono attaccatissima alle mie radici, ma riesco a fermarmi qui troppo poco: mio marito (il baritono casertano Sergio Vitale, ndr) ha calcolato che, nel 2019, siamo stati a casa 23 giorni! Per ...