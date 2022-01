William non bada a spese per la moglie Kate: ecco alcuni dei regali (per cifre da capogiro) (Di domenica 9 gennaio 2022) Oggi 9 Gennaio è il 40esimo compleanno della Duchessa di Cambridge, sicuramente tra i tanti regali, i più importanti saranno quelli dei tre figli e del marito, il Principe William. In questi anni insieme William ha sempre fatto dei grandi regali alla moglie, alcuni con significati davvero importanti e personali. C’è stata un’occasione però in cui il regalo di compleanno ha toppato, e scopriamo il perché. LEGGI ANCHE => Kate compie 40 anni ed è sempre più una “reale”: sarà la “futura Regina”? Gli indizi Uno dei regali più importanti è stato sicuramente l’anello di fidanzamento, che apparteneva alla Principessa Diana. Quando il Principe Carlo fece la proposta di matrimonio, l’anello era stato scelto da Diana in persona tra una ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 9 gennaio 2022) Oggi 9 Gennaio è il 40esimo compleanno della Duchessa di Cambridge, sicuramente tra i tanti, i più importanti saranno quelli dei tre figli e del marito, il Principe. In questi anni insiemeha sempre fatto dei grandiallacon significati davvero importanti e personali. C’è stata un’occasione però in cui il regalo di compleanno ha toppato, e scopriamo il perché. LEGGI ANCHE =>compie 40 anni ed è sempre più una “reale”: sarà la “futura Regina”? Gli indizi Uno deipiù importanti è stato sicuramente l’anello di fidanzamento, che apparteneva alla Principessa Diana. Quando il Principe Carlo fece la proposta di matrimonio, l’anello era stato scelto da Diana in persona tra una ...

