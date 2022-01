Prossimo turno Serie A 2021/22 (Di domenica 9 gennaio 2022) : date e partite in programma La Serie A 2021/22 si appresta a vivere la 21ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 2021/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 21ª Giornata (9-11 gennaio 2022) Domenica 9 gennaio Ore 12.30, EMPOLI-SASSUOLO (DAZN)Ore 12.30, VENEZIA-MILAN (DAZN/SKY)Ore 16.30, NAPOLI-SAMPDORIA (DAZN)Ore 16.30, UDINESE-ATALANTA (DAZN/SKY)Ore 18.30, GENOA-SPEZIA (DAZN/SKY)Ore 18.30, ROMA-JUVENTUS (DAZN)Ore 20.45, VERONA-SALERNITANA (DAZN)Ore 20.45, INTER-LAZIO (DAZN) Lunedì 10 gennaio Ore 17.00, TORINO-FIORENTINA (DAZN) Martedì 11 gennaio Ore 20.45, CAGLIARI-BOLOGNA (DAZN) L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) : date e partite in programma La/22 si appresta a vivere la 21ª giornata di campionato. Per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario/22, e dove seguire in tv le partite, ecco quindi il programma del . 21ª Giornata (9-11 gennaio 2022) Domenica 9 gennaio Ore 12.30, EMPOLI-SASSUOLO (DAZN)Ore 12.30, VENEZIA-MILAN (DAZN/SKY)Ore 16.30, NAPOLI-SAMPDORIA (DAZN)Ore 16.30, UDINESE-ATALANTA (DAZN/SKY)Ore 18.30, GENOA-SPEZIA (DAZN/SKY)Ore 18.30, ROMA-JUVENTUS (DAZN)Ore 20.45, VERONA-SALERNITANA (DAZN)Ore 20.45, INTER-LAZIO (DAZN) Lunedì 10 gennaio Ore 17.00, TORINO-FIORENTINA (DAZN) Martedì 11 gennaio Ore 20.45, CAGLIARI-BOLOGNA (DAZN) L'articolo proviene da Calcio News 24.

