Preghiera del mattino del 9 Gennaio 2022: "Dio mio vieni e abita in me"

La Domenica è il giorno della devozione alla Santissima Trinità. Lodiamo e glorifichiamo il Signore con la Preghiera del mattino di oggi.

L'anima mia Vi adora, il mio cuore Vi benedice e la mia bocca Vi loda, o santa ed indivisibile Trinità: Padre Eterno, Figliuolo unico ed amato dal Padre, Spirito consolatore che procedete dal

