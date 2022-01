Petagna: “Il gol? Devo rivederlo! Insigne deve farlo in questi ultimi mesi in maglia azzurra” (Di domenica 9 gennaio 2022) Vittoria per il Napoli che ha battuto 1-0 la Sampdoria allo Stadio Diego Armando Maradona. Al termine del match, Andrea Petagna è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Quanto ci tenevo ad essere decisivo? Sono contento, non vincevamo da tanto al Maradona. Dovevamo dare seguito alla prestazione di Torino. Sono contento per il gol. Quando non giochi tanto perdi certezze poi con il gol prendi fiducia e cambia tutto. gol più bello? È venuto d’istinto. Qualcuno mi ha detto sono apparso ridicolo, lo Devo rivedere. Ora rientra Victor, lo stiamo aspettando, cercherò di ritagliarmi spazio. Penso che ho sempre dato un aiuto alla squadra. Tutti insieme ce la metteremo tutta per raggiungere i nostri obiettivi. Su Insigne? Sono contento per lui. Però, adesso ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022) Vittoria per il Napoli che ha battuto 1-0 la Sampdoria allo Stadio Diego Armando Maradona. Al termine del match, Andreaè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Quanto ci tenevo ad essere decisivo? Sono contento, non vincevamo da tanto al Maradona. Dovevamo dare seguito alla prestazione di Torino. Sono contento per il. Quando non giochi tanto perdi certezze poi con ilprendi fiducia e cambia tutto.più bello? È venuto d’istinto. Qualcuno mi ha detto sono apparso ridicolo, lorivedere. Ora rientra Victor, lo stiamo aspettando, cercherò di ritagliarmi spazio. Penso che ho sempre dato un aiuto alla squadra. Tutti insieme ce la metteremo tutta per raggiungere i nostri obiettivi. Su? Sono contento per lui. Però, adesso ...

Advertising

SerieA : Il @sscnapoli vince di misura con la @sampdoria ?? #Petagna segna il gol della partita! ?? #NapoliSamp #SerieATIM??… - SkySport : NAPOLI-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #Petagna (43’) ? SERIE A – 21^ giornata ?? - SerieA : ??????GOOOLLLL?????? #Petagna fa un gol bellissimo al volo ????, il @sscnapoli passa in vantaggio ?? #NapoliSamp 1-0 #SerieATIM?? #WeAreCalcio - LoveSud2 : RT @napolipiucom: Napoli vince e convince: Petagna da figurina Panini - VIDEO #CalcioNapoli #NapoliSampdoria #notiziecalcionapoli #PETAGNA… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliSampdoria, #Petagna a Dazn: “Contento per il gol e per il risultato. Quando entrerà #Osimhen cercherò di rit… -