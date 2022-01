LIVE Inter-Lazio 1-1 | Serie A calcio 2022 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.35che domina nella prima parte deltempo, ma poi viene recuperata da Immobile dopo un goffovento di Handanovic. A tra poco per il secondo45?iltempo,1-1. 43?che gestisce il pallone a centrocampo. 41? Ammonito Luiz Felipe per fallo su Gagliardini. 39?che ora gioca a viso aperto contro l’. 37? Pedro chiama all’vento Handanovic. 35? Goooooooooooooooooooool, Immobileeeeeeeeeeee, clamoroso errore di Handanovic che esce a vuoto regalando il pallone all’attaccante azzurro,1-1. 33? Sarri non ...

- Lazio 1 - 1Gol: Bastoni A. 30', Immobile C. 35'(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lautaro, Sanchez. ...Lazio -, le formazioni ufficiali(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Inzaghi. LAZIO (4 -...Live, Inter-Lazio: comincia il match tra nerazzurri e biancocelesti, segui con noi la diretta testuale. Premi F5 per rimanere aggiornato.Ecco i diffidati di oggi: Marusic, Cataldi e Luis Alberto dalla parte della Lazio (a rischio Salernitana-Lazio), mentre il solo Lautaro per l'Inter: in caso di giallo salterebbe n ...