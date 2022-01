La variante «deltacron» di Cipro e la sorella di Omicron in Danimarca: cosa succede (Di domenica 9 gennaio 2022) Il monitoraggio dell’evoluzione del SARS-CoV-2 continua. Tra le molte segnalazioni bisogna distinguere le varianti di interesse, tra cui una gemella di Omicron che ha preso piede in Danimarca. Ecco cosa c’è da sapere Leggi su corriere (Di domenica 9 gennaio 2022) Il monitoraggio dell’evoluzione del SARS-CoV-2 continua. Tra le molte segnalazioni bisogna distinguere le varianti di interesse, tra cui una gemella diche ha preso piede in. Eccoc’è da sapere

SkyTG24 : #Covid19, individuata a Cipro una nuova variante: Deltacron, che combina Delta e Omicron - fanpage : Scoperta nuova variante di Covid, la #Deltacron, a Cipro 'quasi tutti in ospedale' - HuffPostItalia : A Cipro la variante 'Deltacron': identificati 25 casi - emmecola : RT @ScienceYSK: Vedo molti titoli altisonanti su Deltacron. A parte che servono ulteriori dati per confermare l'esistenza di questa variant… - BrusatiLoriana : RT @molumbe: Comunque tranquilli, per la variante Deltacron funziona sempre il cortison. -