Incredibile Napoli: un big inaspettato può volare in Qatar (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo l’addio Insigne, il Napoli rischia di perdere anche Mertens a fine stagione. Per il belga c’è una super offerta dal Qatar. Il Napoli oggi è atteso dal match contro la Sampdoria. Il team è in continua emergenza, visto il cluster di Covid-19 scoppiato tra i calciatori e la Coppa d’Africa che ha portato via Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo l’addio Insigne, ilrischia di perdere anche Mertens a fine stagione. Per il belga c’è una super offerta dal. Iloggi è atteso dal match contro la Sampdoria. Il team è in continua emergenza, visto il cluster di Covid-19 scoppiato tra i calciatori e la Coppa d’Africa che ha portato via Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Azzurra47097501 : @sonounoju29ro @Roberto23186246 @FBiasin Modera i termini, il fatto di stare su un social non ti dà il diritto di r… - CAPFA65 : RT @FabRavezzani: Dopo l’incredibile voltafaccia del Napoli su Covid e quarantena non mi dispiaccio tanto per De Laurentiiis, quanto per le… - marioalbanese1 : RT @FabRavezzani: Dopo l’incredibile voltafaccia del Napoli su Covid e quarantena non mi dispiaccio tanto per De Laurentiiis, quanto per le… - Bianca34874951 : RT @FabRavezzani: Dopo l’incredibile voltafaccia del Napoli su Covid e quarantena non mi dispiaccio tanto per De Laurentiiis, quanto per le… - parteno28211963 : @sechesi Avrai ragione, ma cmq resta inaccettabile visto che sei il CAPITANO del Napoli. Si puo andare via, ma il C… -