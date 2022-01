Il Tar chiede i documenti alla Regione dopo il ricorso

(Di domenica 9 gennaio 2022) Unè stato presentato al Tar Campania per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza firmata ieri dal presidente dellaCampania Vincenzo De Luca nella parte che dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza fino al 29 gennaio per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. Ilè stato presentato da alcuni genitori, difesi dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci. Il presidente della quinta sezione del Tar Campania, Maria Abbruzzese, ha emesso un decreto con il quale dispone che laCampania esibisca entro le ore 10 di lunedì 10 gennaio “gli atti pertinenti e rilevanti a presupposto dell’ordinanza impugnata” in quanto, si legge nel provvedimento, “l’ordinanza motiva l’esigenza della disposta sospensione facendo diffuso riferimento a dati, report e ...

Il 74% dei cittadini in Rete si dice contrario alla chiusura di materne, elementari e medie disposta dal 10 gennaio da Vincenzo De Luca in Campania ...