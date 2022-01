Ibra e doppietta Hernandez | il Milan fa festa a Venezia

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ildi Pioli no9n si ferma. Dopo il successo sulla Roma, i rossoneri si sono imposti 3 - 0 a casa dele salgono momentaneamente in testa alla classifica in attesa del match di San Siro ...

La sblocca subito Ibrahimovic al 2' del primo tempo: poi nella ripresa ci pensa Theo Hernandez con la sua personalea fissare il punteggio sul 3 - 0. . 9 gennaio 2022...di Leao che ispira il gol dell'1 - 0 e di Theo Hernandez che firma la sua primada ... SUBITO- Stavolta Ibrahimovic gioca dall'inizio al posto di Giroud e si fa subito perdonare per il ...VENEZIA. Allo stadio "P. Penzo" in campo la ventunesima giornata di Serie A, seconda sfida del girone di ritorno. Il ...VENEZIA (ITALPRESS) – Terza vittoria consecutiva per il Milan che nel primo match della 21^ giornata sbanca il Penzo e continua la sua corsa scudetto, balzando momentaneamente in testa (ma […] ...