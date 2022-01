Genoa: Shevchenko in bilico, società valuta (Di domenica 9 gennaio 2022) La sconfitta casalinga con lo Spezia rischia di segnare il futuro del tecnico Shevchenko al Genoa. In campionato l'allenatore ucraino non ha ancora vinto e la classifica è sempre più preoccupante . ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) La sconfitta casalinga con lo Spezia rischia di segnare il futuro del tecnicoal. In campionato l'allenatore ucraino non ha ancora vinto e la classifica è sempre più preoccupante . ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Telenord - Shevchenko già verso l'esonero: il Genoa valuta Ballardini e Maran per sostituirlo - SkySport : ULTIM'ORA GENOA ANDRIY SHEVCHENKO DEBOLMENTE POSITIVO AL COVID-19 L'ucraino non sarà in panchina contro lo Spezia… - sportface2016 : +++#Genoa, #Shevchenko di nuovo positivo al #COVID19: in panchina ci sarà #Tassotti+++ #GenoaSpezia - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Zangrillo: 'Esonero Shevchenko? Non spetta a me parlare dell'allenatore' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Zangrillo: 'Esonero Shevchenko? Non spetta a me parlare dell'allenatore' -