Gasp dopo il 6-2 all’Udinese | “Giusto giocare | e di assenze ne avevamo di più noi”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 gennaio 2022) Al termine del match vinto contro l’Udinese il tecnico dell’Atalantaerini ha parlato della situazione legata al Covid: “Per noi è stata una settimana di assoluta incertezza, non sapevamo se e quando si sarebbe giocata la partita. Credo però che alla fine sia la cosa migliore”. Sulla prestazione “Abbiamo fatto molto bene, approcciando al meglio una partita insidiosa. C’era il rischio di pensare di venire acontro una squadra di ragazzini, invece se si guardano leforse nepiù noi; è una situazione così un po’ per tutte le squadre”. Sulla differenza di rendimento fuori casa rispetto alle partite giocate in casa “Ci sono tante piccole cose, non c’è una motivazione sola. Probabilmente anche l’atteggiamento degli avversari, che in casa giocano a viso aperto. In casa ...