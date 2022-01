Gaffe di Casalino, rivela la riunione “segreta” del M5S. Lo scivolone copre di ridicolo Conte e i suoi (Di domenica 9 gennaio 2022) Rocco Casalino si copre di ridicolo. Il braccio destro dell’ex premier Giuseppe Conte rivela una riunione dei vertici del M5S che doveva rimanere “segreta”. La notizia della cabina di regia che il capo del Movimento aveva convocato nella serata di sabato è arrivata attraverso il Corriere della Sera. I pentastellati erano presenti in videoconferenza, orchestrati dal nuovo leader in pectore del partito Giuseppe Conte. Doveva essere una messa a punto della via da seguire per la partita del Quirinale. Via, come si sa, estremamente vaga per il M5s ormai polverizzato in mille anime. Conte intendeva mettera a punto una strategia comune tra i tifosi di un Mattarella bis, tra chi sponsorizza Mario Draghi al Colle e chi propone un terzo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 9 gennaio 2022) Roccosidi. Il braccio destro dell’ex premier Giuseppeunadei vertici del M5S che doveva rimanere “”. La notizia della cabina di regia che il capo del Movimento aveva convocato nella serata di sabato è arrivata attraverso il Corriere della Sera. I pentastellati erano presenti in videoconferenza, orchestrati dal nuovo leader in pectore del partito Giuseppe. Doveva essere una messa a punto della via da seguire per la partita del Quirinale. Via, come si sa, estremamente vaga per il M5s ormai polverizzato in mille anime.intendeva mettera a punto una strategia comune tra i tifosi di un Mattarella bis, tra chi sponsorizza Mario Draghi al Colle e chi propone un terzo ...

Advertising

ilgiornale : Il braccio destro dell'ex premier ha rivelato cosa accadeva dietro le quinte di una riunione segreta. Scivolone vol… - BomprezziMarco : RT @mariamacina: Doveva restare segreto il vertice M5s convocato per oggi da Giuseppe Conte. Un modo per fare il punto, una “cabina di regi… - mariamacina : Doveva restare segreto il vertice M5s convocato per oggi da Giuseppe Conte. Un modo per fare il punto, una “cabina… - ClaudioBozza : #M5S, in corso il vertice «segreto» di #Conte sul Quirinale. Ma una gaffe di #Casalino in chat lo svela -