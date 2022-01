Femminicidio a Livorno | 83enne uccide la moglie malata colpendola con un coltello

(Di domenica 9 gennaio 2022) Una donna ogni 3 giorni perde la vita e molte altre subiscono violenza. Un dato che deve far riflettere. Un nuovo uxoricidio si è consumato anella tarda serata di sabato. Un uomo di 83 anni, ...

I militari della Compagnia disi stanno occupando delle indagini insieme con i colleghi del ... che segue a due analoghi casi verificatisi nelle scorse settimane, due casi di- ...Ennesimoin Italia, nella serata di ieri, 8 gennaio 2022, in via Inghilterra, nel quartiere della Scopaia a. Qui un 80enne, Enrico Chiellini, avrebbe ucciso la moglie 76enne, Franca ...L'uomo, per il quale sono stati disposti i domiciliari, avrebbe confessato il delitto compiuto. Disposta l'autopsia sul corpo della moglie ...Un 80enne ha ucciso la moglie 76enne con una coltellata al torace nel loro appartamento a Livorno. Il cadavere è stato ritrovato dal figlio 46enne della coppia.