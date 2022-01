"E' stato poco leale con me”. Paola Barale senza freni, bomba contro Gianni Sperti (Di domenica 9 gennaio 2022) “Sono state persone poco leali con me”. Paola Barale ha parlato dei suoi ex compagni, Raz Degan e Gianni Sperti, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La showgirl ha spiegato di non essere rimasta in buoni rapporti con nessuno dei due: "Ho subìto mancanze importanti, soprattutto mancanza di verità”. In un secondo momento, ha rivelato anche di non avere mai avuto il desiderio di diventare madre: "Non me ne sono mai pentita”. L'ospite di Verissimo ha aggiunto inoltre che con nessuno dei suoi ex compagni avrebbe mai fatto un figlio. E pur ammettendo di amare molto i bambini, ha detto anche che un figlio deve nascere in un ambiente felice. Parlando della sua carriera in tv, poi, la showgirl ha raccontato che è stata molto lunga e ricca di soddisfazioni. Adesso, però, la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) “Sono state personeleali con me”.ha parlato dei suoi ex compagni, Raz Degan e, nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. La showgirl ha spiegato di non essere rimasta in buoni rapporti con nessuno dei due: "Ho subìto mancanze importanti, soprattutto mancanza di verità”. In un secondo momento, ha rivelato anche di non avere mai avuto il desiderio di diventare madre: "Non me ne sono mai pentita”. L'ospite di Verissimo ha aggiunto inoltre che con nessuno dei suoi ex compagni avrebbe mai fatto un figlio. E pur ammettendo di amare molto i bambini, ha detto anche che un figlio deve nascere in un ambiente felice. Parlando della sua carriera in tv, poi, la showgirl ha raccontato che è stata molto lunga e ricca di soddisfazioni. Adesso, però, la ...

