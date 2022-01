Djokovic | la posizione del governo | ' L' esenzione non è una garanzia'

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ilaustraliano "non ha rassicurato Novakche l'medica che ha dichiarato di aver ottenuto per entrare in Australia senza una completa vaccinazione contro il COVID - 19 ...

Advertising

fanpage : Nole #Djokovic parteciperà agli #AustralianOpen, grazie ad una speciale esenzione. Il numero 1 al mondo non ha mai… - Frankmazzei : @RafaelNadal @AustralianOpen Rafa hai rovinato per sempre la tua immagine prendendo posizione a favore del vaccino.… - PelideAchille1 : @LorenzoPatri73 @Shanaai4 @squirrelpop83 @Stegosauro @repubblica Evidentemente ti sei perso mesi e mesi di prese di… - BroginiAlessio : Aspetto la sentenza di domani, ma ogni ora che passa mi convinco sempre di piú che la sua posizione, stavolta, sia… - valjosif : @Lantidiplomatic @giuseppe_masala Djokovic ha dato dimostrazione di arroganza e presunzione. Si è autoconvinto che… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic posizione

"Non esistono prove cheabbia sofferto un problema di salute grave (acute major medical illness), ha detto solo di essere risultato positivo per il COVID - 19. Non è la stessa cosa" si legge....in attesa che venga regolarizzata la sua. La certificazione di esenzione affermava - secondo i documenti depositati dai legali - che la data del primo test positivo al Covid diera ...Home; Tennis News; Novak Djokovic; È uno dei tennisti che ha annunciato di non volersi vaccinare contro il Covid-19 e, dunque, salterà gli Australian Open. Lo statunitense Tenny ...Esce allo scoperto il direttore del torneo, mentre il padre e il fratello del tennista serbo non si placano: "Commessa una grande ingiustizia" ...