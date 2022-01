Covid-19, nuovo balzo dei ricoveri. Green pass base per spostamenti isole minori, studio e lavoro (Di domenica 9 gennaio 2022) Il nuovo balzo dei ricoveri per Covid-19 continua a mantenere alta l'attenzione sulla pressione ospedaliera. E ciò mentre tutta Italia si prepara al debutto del super Green pass che da domani sarà obbligatorio su trasporti pubblici locali (bus e metro), per entrare in bar e ristoranti (anche per consumazioni all'esterno), cinema, teatri e luoghi di cultura. Scenario che sta spingendo la corsa alle prime dosi di vaccino: ieri ne sono somministrate 68.990, il numero più alto dallo scorso 15 ottobre, quando furono 71.033.Resta il nodo scuola e il rientro in presenza (per quasi tutte le regioni il ritorno è fissato per domani) e non si placano le polemiche anche istituzionali. Il governo è pronto a impugnare l'ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha deciso di ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 gennaio 2022) Ildeiper-19 continua a mantenere alta l'attenzione sulla pressione ospedaliera. E ciò mentre tutta Italia si prepara al debutto del superche da domani sarà obbligatorio su trasporti pubblici locali (bus e metro), per entrare in bar e ristoranti (anche per consumazioni all'esterno), cinema, teatri e luoghi di cultura. Scenario che sta spingendo la corsa alle prime dosi di vaccino: ieri ne sono somministrate 68.990, il numero più alto dallo scorso 15 ottobre, quando furono 71.033.Resta il nodo scuola e il rientro in presenza (per quasi tutte le regioni il ritorno è fissato per domani) e non si placano le polemiche anche istituzionali. Il governo è pronto a impugnare l'ordinanza del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha deciso di ...

