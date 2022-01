Avete distrutto intere generazioni di studenti, avete distrutto la scuola (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 3 gen – La scuola sta subendo un attacco ai limiti del criminale, e lo sta patendo da quasi due anni. Non c’è traccia di redenzione, in questa strada del peccato, dell’umiliazione e della distruzione delle future generazioni. Uno, due, tre positivi. Praticamente una condanna a morte prima ancora di iniziare. Ma in compenso si finge bene di discuterne. generazioni di studenti distrutte, il dramma della scuola In questa stramba e drammatica condizione, sulla scuola il governo sembra recitare la parte del poliziotto buono, come rende noto l’Ansa. Enti locali di vario genere sono i poliziotti cattivi, anzi gli sbirri, le guardie di non si sa bene cosa, per dare addosso a centinaia di migliaia di ragazzi innocenti. Ragazzi già vittime da decenni di una scuola ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 3 gen – Lasta subendo un attacco ai limiti del criminale, e lo sta patendo da quasi due anni. Non c’è traccia di redenzione, in questa strada del peccato, dell’umiliazione e della distruzione delle future. Uno, due, tre positivi. Praticamente una condanna a morte prima ancora di iniziare. Ma in compenso si finge bene di discuterne.didistrutte, il dramma dellaIn questa stramba e drammatica condizione, sullail governo sembra recitare la parte del poliziotto buono, come rende noto l’Ansa. Enti locali di vario genere sono i poliziotti cattivi, anzi gli sbirri, le guardie di non si sa bene cosa, per dare addosso a centinaia di migliaia di ragazzi innocenti. Ragazzi già vittime da decenni di una...

