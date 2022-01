Australian Open 2022, tabellone qualificazione. Il sorteggio delle italiane: Errani, Trevisan e Bronzetti al via, torna Elisabetta Cocciaretto (Di domenica 9 gennaio 2022) Insieme al tabellone maschile, è stato sorteggiato anche quello femminile relativo alle qualificazioni degli Australian Open, che (pioggia permettendo) si snoderanno nei quattro giorni tra il 10 e il 13 gennaio a Melbourne Park, sugli stessi campi che poi ospiteranno le due settimane del primo Slam dell’anno. Sei le italiane presenti, un contingente piuttosto numeroso e anche con prospettive abbastanza buone. Numero 2 del seeding è Martina Trevisan, che almeno fino al terzo turno ha un tabellone più che possibile. Sfortunata Lucrezia Stefanini, che deve sfidare la bielorusa Olga Govortsova, calata rispetto al passato, ma pur sempre una veterana capace di tirarsi fuori da molte situazioni complesse. Al via anche Sara Errani, sul cui cammino bisogna puntualizzare: è vero ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Insieme almaschile, è stato sorteggiato anche quello femminile relativo alle qualificazioni degli, che (pioggia permettendo) si snoderanno nei quattro giorni tra il 10 e il 13 gennaio a Melbourne Park, sugli stessi campi che poi ospiteranno le due settimane del primo Slam dell’anno. Sei lepresenti, un contingente piuttosto numeroso e anche con prospettive abbastanza buone. Numero 2 del seeding è Martina, che almeno fino al terzo turno ha unpiù che possibile. Sfortunata Lucrezia Stefanini, che deve sfidare la bielorusa Olga Govortsova, calata rispetto al passato, ma pur sempre una veterana capace di tirarsi fuori da molte situazioni complesse. Al via anche Sara, sul cui cammino bisogna puntualizzare: è vero ...

