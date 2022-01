ATP Cup, Spagna - Canada finale con quattro Top 20: live in tv (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo Serbia e Russia, una terza nazione conquisterà l'ATP Cup. A Sydney dalle 7.30 ora italiana, in diretta su SuperTennis, si sfidano in finale Canada e Spagna. Si tratta di una riedizione della ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo Serbia e Russia, una terza nazione conquisterà l'ATP Cup. A Sydney dalle 7.30 ora italiana, in diretta su SuperTennis, si sfidano in. Si tratta di una riedizione della ...

Advertising

SuperTennisTv : Appuntamento da non perdere su #SuperTennisTV per la seconda sfida degli azzurri nell'#ATPCup. ? 00:00 ???? Italia ??… - zazoomblog : Spagna-Canada in tv oggi: orario canale e diretta streaming Atp Cup 2022 - #Spagna-Canada #oggi: #orario #canale - zazoomblog : Atp Cup 2022 in tv: programma orari e come vederla in streaming - #programma #orari #vederla #streaming… - zazoomblog : Atp Cup 2022 in tv: programma orari e come vederla in streaming - #programma #orari #vederla #streaming - zazoomblog : Atp Cup 2022 risultati e classifiche aggiornate con l’Italia - #risultati #classifiche #aggiornate -