Wta Melbourne 1 e 2 2022 | il montepremi e il prize money

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ile ildei Wta 250 di1 e, rispettivamente secondo e terzo torneo del circuito femminile. In campo Jasmine Paolini, al suo esordio stagionale dopo l’esaltante annata 2021. La toscana ha messo le mani sul primo titolo in assoluto: emozioni indimenticabili a Portoroz. Assente invece Camila Giorgi, reduce dal sensazionale trionfo in quel di Montreal, ritiratasi dal torneo a poche ore dall’ufficialità del tabellone principale. Ildegli eventi Wta 250 dicorrisponde a 153.030 euro per ciascuno, ossia 306.060 totali; dei quali 67.645 euro garantiti singolarmente alle vincitrici, con 280 punti Wta ad alimentare il già ingente bottino. Di seguito la suddivisione di guadagni monetari e punti valevoli ...

Advertising

livetennisit : WTA 250 Melbourne (Summer Set 1-2): LIVE i risultati con il dettaglio delle Finali. LIVE anche la finale di doppio… - livetennisit : ATP Cup, ATP 250 Melbourne e Adelaide e WTA 500 di Adelaide: LIVE le Finali con il dettaglio (LIVE) - Ubitennis : WTA Melbourne 2: Anisimova e Sasnovich si giocheranno il titolo - ilveggente_it : #CamilaGiorgi, dopo il forfait al Wta di Melbourne arriva un’altra batosta: che cosa sta succedendo alla tennista m… - sportli26181512 : Melbourne Summer Set 1: Errani-Paolini in finale nel doppio: Sara Errani e Jasmine Paolini sono in finale nel doppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Melbourne

... rafforzata da pregresse, non meglio precisate, "indicazioni mediche", e ha anche disputato un torneo di doppio con sconfitta al primo turno, ilSummer Set 2, in preparazione all' ...... torneo Atp con un montepremi di 521.000 dollari in corso sul cemento australiano di. ...500 che si sta disputando sui campi in cemento del Memorial Drive in Australia. Numero uno del ...Il titolo del WTA Melbourne Summer Set 2 sarà un affare tra Amanda Anisimova e Aliaksandra Sasnovich. La statunitense, dopo la bella vittoria su Begu, ha dominato in lungo e in largo la propria semifi ...La tennista ceca aveva avuto accesso in Australia da diversi giorni. Approfondisci maggiori dettagli. Scopri cosa hanno detto gli altri tennisti sulla vicenda di Djokovic.