VIDEO | Aalyah Mysterio si allena duramente in palestra | si prepara per un futuro sul ring?

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 8 gennaio 2022) Nel corso del 2020fece il suo debutto nei tv show WWE prendendo parte alla storyline che vedeva contrapposti is contro Seth Rollins e Buddy Murphy, con successiva love story tra la giovane ragazza e Murphy stesso. Alla fine la storyline fu messa da parte dalla federazione e da quel momento in poinon è più apparsa in WWE. Pare, tuttavia, non doversi escludere unsulanche per la secondogenita del leggendario Rey, il quale si è già detto pronto adre la figlia qualora volesse intraprendere la carriera da wrestler. Il duromento, la 19enne figlia del leggendario Mr. 619, ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui la si ...