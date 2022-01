Ultime Notizie Roma del 08-01-2022 ore 18:10 (Di sabato 8 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giugliano senza cavi del caso si ritorna a scuola nonostante le pressioni da più parti prezzi di ordini dei medici le ordinanze di regioni e comuni Per ritardare il rientro in precedenza il governo tira dritto e Conferma la data ufficiale di lunedì 10 gennaio lo slittamento Quindi almeno per il ministro dell’istruzione Patrizio bianchi che ha spiegato che non ci sarà nessun ripensamento sulla stessa linea il ministro della Salute Roberto Speranza che ha sostenuto che il governo ha scelto di tutelare il più possibile la scuola come presidio fondamentale della nostra comunità l’indirizzo e resta scuole presenza in sicurezza perché ha detto non vogliamo che tieni più piccole pagare il prezzo di questa fase epidemica ma nel paese non manca la confusione il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giugliano senza cavi del caso si ritorna a scuola nonostante le pressioni da più parti prezzi di ordini dei medici le ordinanze di regioni e comuni Per ritardare il rientro in precedenza il governo tira dritto e Conferma la data ufficiale di lunedì 10 gennaio lo slittamento Quindi almeno per il ministro dell’istruzione Patrizio bianchi che ha spiegato che non ci sarà nessun ripensamento sulla stessa linea il ministro della Salute Roberto Speranza che ha sostenuto che il governo ha scelto di tutelare il più possibile la scuola come presidio fondamentale della nostra comunità l’indirizzo e resta scuole presenza in sicurezza perché ha detto non vogliamo che tieni più piccole pagare il prezzo di questa fase epidemica ma nel paese non manca la confusione il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 61.046 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri 141.262). Le vittime sono 133 (ieri 111… - NSigaro : RT @Agenzia_Ansa: Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in campo ne… - junews24com : Inter Juve Supercoppa, è ufficiale: la decisione della Lega sul pubblico - - News24_it : Covid, oggi in Italia 197.552 casi e 184 morti. Obbligo vaccinale, ieri triplicate prime dosi a over 50: news e bol… -