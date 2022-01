Tutti i numeri del disservizio Atac nel 2021 E peggioreranno

Tutti i numeri del (dis)servizio Atac nel 2021. E peggioreranno (Di sabato 8 gennaio 2022) Quello che si è appena chiuso è stato un annus horribilis per le tre linee delle metro romane: nel 2021 i passeggeri hanno subito chiusure e rallentamenti nella sotterranea che sono “costati” 3 mesi abbondanti di tempo, con un incremento del 30 per cento in più sul 2020. Stazioni chiuse, fermate saltate, tratte rallentate: oltre il problema della manutenzione dei treni non fatta durante il quinquennio Raggi e che sconteremo con un peggioramento del servizio nei prossimi anni, emergono dai numeri anche i problemi della mancata manutenzione ordinaria che incidono in modo sensibile sulla qualità del servizio reso da Atac all’utenza. Nel 2021 l’account Twitter ufficiale dell’azienda del trasporto pubblico (@infoAtac) ha lanciato 506 annunci di problemi, contro i 365 del 2020. Le varie chiusure e ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 gennaio 2022) Quello che si è appena chiuso è stato un annus horribilis per le tre linee delle metro romane: neli passeggeri hanno subito chiusure e rallentamenti nella sotterranea che sono “costati” 3 mesi abbondanti di tempo, con un incremento del 30 per cento in più sul 2020. Stazioni chiuse, fermate saltate, tratte rallentate: oltre il problema della manutenzione dei treni non fatta durante il quinquennio Raggi e che sconteremo con un peggioramento del servizio nei prossimi anni, emergono daianche i problemi della mancata manutenzione ordinaria che incidono in modo sensibile sulla qualità del servizio reso daall’utenza. Nell’account Twitter ufficiale dell’azienda del trasporto pubblico (@info) ha lanciato 506 annunci di problemi, contro i 365 del 2020. Le varie chiusure e ...

Advertising

borghi_claudio : In Francia la storia è la stessa con numeri appena meno plebiscitari dei nostri. Emendamento per consentire a tutti… - azangrillo : A maggio 2020 dissi che dovevamo imparare a convivere con #SARSCov2, ora è argomento di tutti. Per passare dalle pa… - fleinaudi : #8gennaio @LaRagione_eu @DavideGiac P.U.S.P. (Partito Unico della Spesa Pubblica) Clicca qui ??… - dario74x : RT @sole24ore: ?? #Vaccini: oltre 625mila #dosi somministrate nelle ultime 24 ore. La stragrande maggioranza sono #booster (512mila). Mentre… - lasciate_stare : @stebellentani @daves80 @CottarelliCPI È un raffreddore. Lo volete capire o no? Adesso il covid è un raffreddore. I… -