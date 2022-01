The Flash, Ben Affleck: "Ho realizzato le mie migliori scene nel ruolo di Bruce Wayne" (Di sabato 8 gennaio 2022) Ben Affleck ha ripreso il ruolo di Batman in occasione del film The Flash e ha svelato la sua soddisfazione per il lavoro compiuto. Ben Affleck è tornato a interpretare Batman in occasione del film The Flash e l'attore ha rivelato di essere particolarmente soddisfatto del lavoro compiuto sul set. La star ha inoltre confermato che il progetto con protagonista Ezra Miller sarà l'ultima sua apparizione nei progetti della DC nella parte dell'eroe di Gotham City. In un'intervista rilasciata a The Herald Sun, Ben Affleck ha raccontato: "Non l'ho mai detto, ma forse le mie scene preferite per quanto riguarda il ruolo e l'interpretazione di Batman che ho fatto sono state realizzate nel film The Flash. Spero che mantengano l'integrità di quello ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 gennaio 2022) Benha ripreso ildi Batman in occasione del film Thee ha svelato la sua soddisfazione per il lavoro compiuto. Benè tornato a interpretare Batman in occasione del film Thee l'attore ha rivelato di essere particolarmente soddisfatto del lavoro compiuto sul set. La star ha inoltre confermato che il progetto con protagonista Ezra Miller sarà l'ultima sua apparizione nei progetti della DC nella parte dell'eroe di Gotham City. In un'intervista rilasciata a The Herald Sun, Benha raccontato: "Non l'ho mai detto, ma forse le miepreferite per quanto riguarda ile l'interpretazione di Batman che ho fatto sono state realizzate nel film The. Spero che mantengano l'integrità di quello ...

