Serie A | capienza stadi ridotta a 5 000 spettatori per le partite dal 16 al 23 gennaio

(Di sabato 8 gennaio 2022) Al termine di un’assemblea abbastanza tesa, arriva la decisione da parte della LegaA per accogliere le richieste informali del premier Draghi. Alla fine, vince la linea della prudenza e del buonsenso, dunque si continua a giocare ma lo si fa con un numero dialloo fortemente ridotto: si passa dal 50% delladel singolo impianto a soli 5.000 tifosi ammessi nelle giornate (per il momento) del 16 e del 23, vale a dire la ventiduesima e la ventitreesima di campionato. Questo vuol dire che, per esempio, big match come Atalanta-Inter e Milan-Juventus saranno visibili dal vivo soltanto a una fettadi tifosi, una pesante restrizione che però evita di dover fermare il campionato. Le società hanno deciso che, pur perdendo così diversi introiti ...