Scuola e covid | l’appello | “Non demonizzare la Dad”

(Di sabato 8 gennaio 2022) Rischia di essere una falsa apertura lunedì per le scuole. ” Nessuno mette in discussione la bontà del farein presenza ma con questa situazione possiamo garantirla veramente? Siamo in emergenza e la situazione, inutile negarlo, ci sta scoppiando tra le mani”, dice all’Adnkronos Virginia Kaladich, presidente della Federazione che raggruppa le scuole cattoliche nel Paese. Kaladich, data l’emergenza, invita dunque a “nonla didattica a distanza”. La presidente Fidae analizza la situazione per quella che è: “Regna la più totale confusione. Gli uffici di presidenza delle scuole sono tempestati di chiamate in cui si comunica la positività del personale, di bambini, ragazzi, genitori. La situazione non è delle più serene e soprattutto capisco e condivido le preoccupazioni dei presidi relativa al discorso del come faremo con la didattica ...

petergomezblog : Covid, Cartabellotta a Rtl: “Slogan ‘niente Dad, scuola sicura’ non è possibile con attuale circolazione. Difficile… - MediasetTgcom24 : Covid, l'Ordine dei medici: posticipare l'apertura delle scuole #scuola - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Il Cts si esprima sulla scuola o sarà un calvario. Altrimenti si assisterà ad una falsa apertura'. #ANSA - Ecate31 : RT @Agenzia_Ansa: Continua il braccio di ferro tra Regioni e governo sulla scuola. Campania e Sicilia chiedono al governo la Dad per argina… - PulvinoGiovanni : RT @PulvinoGiovanni: I docenti e le Ffp2 -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola covid

...e le risposte Draghi e la conferenza stampa di lunedì per spiegare il nuovo decreto Rientro a, il ministro Bianchi: "Gli studenti torneranno in classe" Tre scenari per convivere con il...... di fronte "all'importante ondata del contagio" e al dibattito conseguente sulla riapertura o meno "abbiamo davanti uno scenario che sarà un 'calvario' per la, tra insegnanti colpiti dal,... È attesa per lunedì 10 gennaio la conferenza stampa del premier Draghi che riferirà sull'ultimo decreto Covid, che contiene anche le misure per la scuola.