Rooney Mara sarà Audrey Hepburn nel biopic di Luca Guadagnino

(Di sabato 8 gennaio 2022) Dopo l'annuncio che Tom Holland e Chris Evans interpreteranno due leggende di Hollywood come Fred Astaire e Gene Kelly in altrettanti film, arriva la notizia che è in preparazione unsu...

Advertising

Nayrobica_ : perdonali Rooney Mara non sanno quello che dicono - oathkeepergirl : RT @chiptizenerased: basta litigare tra lily collins e rooney mara lo sappiamo tutti chi doveva fare audrey hepburn - tladyinthetower : RT @chiptizenerased: basta litigare tra lily collins e rooney mara lo sappiamo tutti chi doveva fare audrey hepburn - BastardiGloria : #RooneyMara sarà #AudreyHepburn per #LucaGuadagnino - Lajibolala2313 : RT @chiptizenerased: basta litigare tra lily collins e rooney mara lo sappiamo tutti chi doveva fare audrey hepburn -

Ultime Notizie dalla rete : Rooney Mara

Sarà diretto da Luca Guadagnino e vedràinterpretare la diva di Hollywood più ammirata per la sua semplice e straordinaria eleganza, ma anche una umanitaria impegnata, a dispetto dell'...Ad Audrey Hepburn, che quest'anno avrebbe compiuto 93 anni, e' dedicato il prossimo progetto del regista di "Chiamami con il tuo Nome" Luca Guadagnino connella parte della protagonista. ...Dopo l'annuncio che Tom Holland e Chris Evans interpreteranno due leggende di Hollywood come Fred Astaire e Gene Kelly in altrettanti film, arriva la notizia che è in preparazione un biopic su Audrey ...Il film, con la sceneggiatura di Michael Mitnick, verrà realizzato dalla Apple: la pellicola racconterà la storia della diva inglese la cui somiglianza fisica con l’attrice di “Carol’ è davvero impres ...