Positivi Covid Toscana | revocato esperimento sms | autotracciamento su portale referti Regione

FIRENZE – Dopo l'annuncio del Presidente Giani in un'apposita conferenza stampa, la Regione decide di dare lo stop agli sms ai Positivi toscani non ancora tracciati. Si cambia strategia e s'introduce un sistema di autotracciamento sul portale regionale dei referti in vigore dal 10 gennaio 2022. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani annuncia che il L'articolo proviene da Firenze Post.

