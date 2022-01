Paolo Calissano | chi è l’ex compagna Sara Ricci | “Sono devastata”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 gennaio 2022)in lacrime e visibilmente scossa per la scomparsa dell’amato ex partner nella soap di successo Vivere,. L’attrice ha ricordato il collega ed amico su Instagram e sulla sua pagina Facebook. Sulle storie laha detto: “da questa notizia, è come se perdessi una parte di me”. La morte die le lacrime nella storia Instagram di, exdi vita e lavoro “era un collega, un compagno di lavoro e di vita e una persona splendida con tante fragilità e tanto dolore anche se non gli mancava niente”. E poi: “Se avessi potuto fare qualcosa di più, lo avrei fatto. Non potete immaginare che bello era lavorare e vivere ...