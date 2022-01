Nuove regole quarantene, Giannelli (Anp): le scuole devono essere autorizzate a trattamento dati studenti in modo inattaccabile (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Presidente ANP, Antonello Giannelli, ha partecipato oggi alla riunione indetta dal Ministero dell’istruzione. Nel suo intervento, ha osservato che “la scuola, in questo momento, sta svolgendo una funzione di supporto al sistema sanitario e ha chiesto che vengano fornite ai dirigenti scolastici indicazioni chiare?e applicabili, per garantire una maggiore efficacia nella gestione dei casi che si stanno presentando. Sentiamo il dovere di essere molto chiari nei confronti di famiglie e studenti”.? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 gennaio 2022) Il Presidente ANP, Antonello, ha partecipato oggi alla riunione indetta dal Ministero dell’istruzione. Nel suo intervento, ha osservato che “la scuola, in questo momento, sta svolgendo una funzione di supporto al sistema sanitario e ha chiesto che vengano fornite ai dirigenti scolastici indicazioni chiare?e applicabili, per garantire una maggiore efficacia nella gestione dei casi che si stanno presentando. Sentiamo il dovere dimolto chiari nei confronti di famiglie e”.? L'articolo .

Advertising

regionepiemonte : Nuove regole #isolamento e #Covid_19 - MIsocialTW : Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato le nuove regole per la gestione dei casi di positività a #scuola. Qu… - petergomezblog : Covid, il professor Garattini: “Nuove regole? Scelte politiche, non scientifiche. Mi aspettavo più severità. A volt… - BlofeldSchwab : RT @AuroraLittleSun: “Super Green Pass, da lunedì si cambia. Ecco le nuove regole che escludono i no Vax dalla vita sociale” (La Repubblica… - rosaca : RT @AuroraLittleSun: “Super Green Pass, da lunedì si cambia. Ecco le nuove regole che escludono i no Vax dalla vita sociale” (La Repubblica… -