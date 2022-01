LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: caduta per Paula Moltzan! Fra poco al via Curtoni, Vlhova e Shiffrin (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL Gigante DI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 12.49 Questa la classifica finora: 1 Andrea Ellenberger 2? 18.24 2 Ricarda Haaser +00.04 3 Ramona Siebenhofer +00.63 4 Britt Richardson +01.57 5 Ekaterina Tkachenko +01.60 5 Katharina Huber +01.60 7 Vivianne Haerri +02.07 8 Adriana Jelinkova +02.09 12.47 La gara è ancora interrotta per rimettere a posto la porta spazzata via dall’americana che scende con la mano sinistra rotta ed ingessata. Un’altra disdetta per questa atleta. 12.45 Sollecitazione evidente al ginocchio per l’americana che cammina comunque sulle sue gambe. caduta che ricorda quella della tedesca Schlosser nella prima manche che ha avuto conseguenze ben più gravi. 12.43 BRUTTA caduta PER ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDI ADELBODEN ALLE 10.30 E 13.30 12.49 Questa la classifica finora: 1 Andrea Ellenberger 2? 18.24 2 Ricarda Haaser +00.04 3 Ramona Siebenhofer +00.63 4 Britt Richardson +01.57 5 Ekaterina Tkachenko +01.60 5 Katharina Huber +01.60 7 Vivianne Haerri +02.07 8 Adriana Jelinkova +02.09 12.47 La gara è ancora interrotta per rimettere a posto la porta spazzata via dall’americana che scende con la mano sinistra rotta ed ingessata. Un’altra disdetta per questa atleta. 12.45 Sollecitazione evidente al ginocchio per l’americana che cammina comunque sulle sue gambe.che ricorda quella della tedesca Schlosser nella prima manche che ha avuto conseguenze ben più gravi. 12.43 BRUTTAPER ...

