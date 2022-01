Licia Colò e la sua lotta contro lo spreco alimentare | “Porto in tavola piatti microscopici | mia figlia dice che la affamo e la denutro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 gennaio 2022) Stasera 8 gennaio alle 21.15 torna Eden – Un pianeta da salvare, il programma condotto dasu La7. La nuova edizione permetterà al pubblico di immergersi in nuovi spettacolari paesaggi e di conoscere più approfonditamente la natura e l’ambiente in cui viviamo. Nei primi viaggi della nuova stagione della trasmissione,accompagnerà i telespettatori nel mare delle isole Egadi e alla scoperta di Todi (Umbria), per spostarsi infine sull’Altopiano di Asiago. Intervistata dal Corriere, la presentatrice ha detto: “Si parla sempre di come investire nell’energia rinnovabile, ma il principio che non ci entra in testa è che l’energia green non esiste e al momento non esisterà mai. Parlare di energia verde è una contraddizione perché produrla ha comunque un costo ambientale, più o meno elevato, ma ce l’ha. La ...