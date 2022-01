Le fantasie di Mattarella: l’Italia “unita e solidale” odia i no vax (Di sabato 8 gennaio 2022) Esiste il paese che ci raccontano. E poi c’è il paese reale. l’Italia dipinta oggi dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del duecentoventicinquesimo anniversario del Tricolore, sembra essere il giardino dell’Eden, un luogo fatato in cui tutti vivono in armonia con il prossimo, che ha gestito benissimo la pandemia e in cui vi è grande speranza per il futuro. Ora, capiamo il suo ruolo, la solennità dell’occasione e il resto, per carità, però arrivare a descrivere un Paese che non esiste, oltre a non rendere onore all’istituzione che rappresenta, contribuisce ad alimentare la sfiducia verso la politica, in particolar modo nei confronti della più alta carica dello Stato. La “coesione sociale” che vede solo Mattarella Ecco le sue parole: “Il calore con cui tanti concittadini, nei momenti più difficili, hanno ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 8 gennaio 2022) Esiste il paese che ci raccontano. E poi c’è il paese reale.dipinta oggi dal presidente della Repubblica Sergio, in occasione del duecentoventicinquesimo anniversario del Tricolore, sembra essere il giardino dell’Eden, un luogo fatato in cui tutti vivono in armonia con il prossimo, che ha gestito benissimo la pandemia e in cui vi è grande speranza per il futuro. Ora, capiamo il suo ruolo, la solennità dell’occasione e il resto, per carità, però arrivare a descrivere un Paese che non esiste, oltre a non rendere onore all’istituzione che rappresenta, contribuisce ad alimentare la sfiducia verso la politica, in particolar modo nei confronti della più alta carica dello Stato. La “coesione sociale” che vede soloEcco le sue parole: “Il calore con cui tanti concittadini, nei momenti più difficili, hanno ...

